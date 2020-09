Auch in der abgelaufenen Woche setzten sich die Gewinnmitnahmen an den internationalen Aktienmärkten ohne eine weitere fundamentale Nachrichtenverschlechterung ungebrochen fort. Der MSCI World (Euro)-Index verlor - 1,6 %.Das sektorale Muster der Aktienbewegungen änderte sich dabei gegenüber der Vorwoche jedoch dahingehend, dass im Segment der Wachstumsaktien nahezu nur noch klassische Informationstechnologie-Titel unter erhöhtem Korrekturdruck standen, während insbesondere Aktien der Gesundheitsbranche sowie überwiegend auch defensive, konsumnahe Werte eine sehr erfreuliche Wochenperformance verzeichneten. In traditionellen, konjunktursensiblen Industrie- und Finanztiteln nahm die Abgabeneigung hingegen wieder leicht zu.

