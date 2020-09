Die Coronakrise ist der erste Stresstest für nachhaltige Kapitalanlagen. Als im Frühjahr die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte einbrachen, litten zwar auch ESG-Indizes. Sie schnitten aber vergleichsweise gut ab. Für Oliver Schmidt, stellvertretender Leiter Equities bei Metzler Asset Management, ist das der Beleg: "Ein gutes ESG-Profil von Unternehmen geht oft mit finanzieller Stärke einher." Die Margen nachhaltiger Geschäftsmodelle seien höher, die Cashflows attraktiver: "ESG-Anlagen werden deshalb durch Corona an Bedeutung gewinnen." Was Unternehmen mit Blick auf das Nachhaltigkeits-Reporting aus Sicht des Investors verbessern sollten und welcher Faktor im Dreiklang ESG am wichtigsten ist, das erfahren Sie hier im Interview bei FINANCE-TV .





Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de