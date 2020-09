Chinas Tech-Riesen konzentrieren sich bei ihrer Expansion im Ausland derzeit wieder besonders auf Südostasien. Insidern zufolge arbeitet Alibaba in dem Markt an einem Milliarden-Investment, in das gegebenenfalls auch Uber verwickelt wäre. Dieser Zusammenhang wirkt nur auf den ersten Blick überraschend.Es geht um den Einstieg beim Fahrdienstleister Grab. Kommt das Geschäft zustande, würde Alibaba einen Teil der Grab-Position von Uber übernehmen, berichtet Bloomberg. Es wäre eines der größten Alibaba-Investments ...

