Die Wiener Börse ist am Dienstag nach mehreren Vorzeichenwechseln knapp behauptet aus dem Handel gegangen. Der ATX fiel um geringfügige 0,05 Prozent auf 2.236,85 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime büßte minimale 0,01 Prozent auf 1.142,45 Zähler ein.Trotz guter Konjunkturdaten aus Deutschland hielten sich die Kursbewegungen auch an den europäischen Leitbörsen in Grenzen. Vor der morgigen US-Zinsentscheidung ...

