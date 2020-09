Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Versicherung erweitert den Vorstand ihrer Holding: Dr. Monique Radisch (49) wird ab 1. Oktober 2020 in der Nürnberger Beteiligungs-AG das Thema "Kundenbeziehungsmanagement und Operations" verantworten. In diesem Bereich werden wesentliche Funktionen des operativen Kundenmanagements gebündelt.Ab 1. Januar 2021 ist Dr. Radisch für dieses Thema auch als Vorstandsmitglied der Nürnberger Lebensversicherung AG und der Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG zuständig.Die Aufsichtsräte haben damit zum ersten Mal eine Frau in diese drei Gremien berufen.Dr. Radisch kommt von der Generali Deutschland AG, wo sie zuletzt als Leiterin der Kundenservice-Direktion Köln tätig war. Dort verantwortete sie die Betreuung von Privat-, Firmen- und Großkunden sowie das Schadenservicecenter.Auch ihre Erfahrungen in der Strategieentwicklung, Betriebsorganisation und der Kundenorientierung bringt sie in ihrer neuen Aufgabe bei der Nürnberger ein.Pressekontakt:Ulrich ZeidnerLeitung UnternehmenskommunikationNÜRNBERGER VersicherungUlrich.Zeidner@nuernberger.de(0911) 531-6221Original-Content von: NÜRNBERGER Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43337/4707662