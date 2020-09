DJ PTA-PVR: 4basebio AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG

Heidelberg (pta032/15.09.2020/18:30) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: 4basebio AG Legal Entity Identifier (LEI): 391200H5BDEVHMOV3U10 Straße, Hausnr: Waldhofer Str. 102 PLZ: 69123 Ort: Heidelberg, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Wilhelm K. T. Zours Geburtsdatum: 1961-07-28

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, SPARTA AG

5. Datum der Schwellenberührung 10.09.2020

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach § 41 WpHG neu 25,43 3,22 28,65 50.105.493 letzte 24,42 3,21 27,64 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (§ 33 absolut zugerechnet (§ 34 direkt in % (§ 33 zugerechnet in % (§ 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A2YN801 0 12.743.483 0,00 25,43 Summe: 12.743.483 25,43

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Instruments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in % Wandelanleihe 26.08.2021 bis 13.08.2021 1.611.842 3,22 Summe: 1.611.842 3,22

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5% Summe in %, wenn 5% oder höher oder höher oder höher - Wilhelm K. T. Zours - DELPHI Unternehmensberatung 25,22 27,64 Aktiengesellschaft - VV Beteiligungen Aktiengesellschaft - Deutsche Balaton Aktiengesellschaft 25,22 26,03 - AEE Ahaus-Enscheder AG - - Wilhelm K.T. Zours - DELPHI Unternehmensberatung 25,22 27,64 Aktiengesellschaft - VV Beteiligungen Aktiengesellschaft - Deutsche Balaton Aktiengesellschaft 25,22 26,03 - SPARTA AG 25,22 25,22 - - Wilhelm K.T. Zours - DELPHI Unternehmensberatung 25,22 27,64 Aktiengesellschaft - VV Beteiligungen Aktiengesellschaft - Deutsche Balaton Aktiengesellschaft 25,22 26,03 - Investunity AG - - Wilhelm K.T. Zours - DELPHI Unternehmensberatung 25,22 27,64 Aktiengesellschaft - VV Beteiligungen Aktiengesellschaft - Deutsche Balaton Aktiengesellschaft 25,22 26,03 - Latonba AG 25,22 25,22

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Informationen: Die DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, die SPARTA AG und die Latonba AG unterzeichneten am 27. Juli 2020 eine Stimmbindungsvereinbarung (Poolvereinbarung). Aufgrund dieser Vereinbarung werden die von den genannten Gesellschaften unmittelbar gehaltenen Stimmrechte den jeweils anderen der genannten Gesellschaften wechselseitig zugerechnet.

Datum 14.09.2020

Aussender: 4basebio AG Adresse: Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Robert Mayer Tel.: +49 171 3876540 E-Mail: robert.mayer@4basebio.com Website: investors.4basebio.com

ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

