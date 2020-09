DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Teilweise Rückkehr von Stadionbesuchern zum Bundesligastart



15.09.2020 / 19:02

Mehrere tausend Fans dürfen beim Saisonstart von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach im SIGNAL IDUNA PARK und auch in folgenden Heimspielen wieder live dabei sein. Ende Oktober 2020 soll nach einer ersten sechswöchigen Testphase eine Neubewertung erfolgen. Die zulässige Zuschauerzahl wird in Abstimmung mit den zuständigen Behörden für den Standort Dortmund in Kürze individuell bestimmt, wobei die maximal zulässige Höchstkapazität während des sechswöchigen Probebetriebs 20 Prozent der Stadionkapazität nicht überschreiten darf. Für diese Entscheidung sind wir der Politik und den Behörden sehr dankbar. Unsere Mitarbeiter haben sich seit Wochen akribisch auf jede mögliche Situation vorbereitet, so dass wir kurzfristig in der Lage sind, die Stadiontore für Zuschauer öffnen und gleichzeitig alle Vorgaben zum Gesundheitsschutz einhalten zu können. Dortmund, den 15. September 2020 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH



Kontakt:

Dr. Robin Steden

