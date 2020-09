DGAP-Ad-hoc: Brenntag AG / Schlagwort(e): Prognose

Brenntag AG: Brenntag veröffentlicht neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020



15.09.2020 / 19:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Essen, 15. September 2020

Brenntag AG: Brenntag veröffentlicht neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 Der Vorstand der Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0) hat sich in seiner heutigen Sitzung mit den Aussichten für das laufende Geschäftsjahr befasst und veröffentlicht eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020. Die ursprüngliche, im Geschäftsbericht 2019 veröffentlichte Prognose, war im April dieses Jahres aufgrund der erheblichen Unsicherheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie ausgesetzt worden. Im ersten Halbjahr 2020 erzielte der Konzern trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung ein gutes Ergebniswachstum. Brenntag hat damit erneut die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Der aktuelle Geschäftsverlauf liegt im Rahmen der Erwartungen des Vorstands. Mit einem währungskursadjustierten operativen EBITDA im Juli und August 2020 knapp über dem Vorjahreswert, erwartet der Konzern für das Geschäftsjahr 2020 nun ein operatives EBITDA in einer Bandbreite zwischen 1.000 Millionen EUR und 1.040 Millionen EUR (Geschäftsjahr 2019: 1.001,5 Millionen EUR) Die neue Prognose steht unter der Annahme, dass es zu keinen weiteren signifikanten Maßnahmen der Staaten zur Eindämmung der Pandemie und damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft kommt. Darüber hinaus sieht diese Prognose keine Sondereffekte und auch keine wesentlichen Veränderungen der derzeitigen Wechselkurse im weiteren Verlauf des Jahres vor. Sie bezieht die Ergebnisbeiträge aus Akquisitionen mit ein. Die Maßnahmen, die Brenntag zum Schutze der Mitarbeiter, Unternehmensabläufe und Geschäftspartner bereits ergriffen hat, werden weiterhin umgesetzt. Der vollständige Zwischenbericht zum dritten Quartal 2020 wird planmäßig am 4. November 2020 veröffentlicht werden.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der Brenntag AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Brenntag in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.brenntag.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Kontakt:

Brenntag AG

Diana Alester, Senior Manager Investor Relations

Telefon: +49 201 6496 1141

