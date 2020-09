Berlin (ots) - Erstmals widmet der Bundestag eine Sitzungswoche der Nachhaltigkeit. Dazu erklärt der Obmann im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung, Kai Whittaker:"Diese Woche stehen die Plenardebatten des Deutschen Bundestags ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Als Unionsfraktion setzen wir hier ein starkes Zeichen für die Nachhaltigkeit und deren großen Stellenwert in unserer Politikgestaltung. Dabei denkt keine Fraktion im Deutschen Bundestag das Thema Nachhaltigkeit so umfassend wie die Union.Wir betrachten Nachhaltigkeit als Werkzeug für verantwortungsvolle und generationengerechte Politik heute und morgen. Als Leitlinie dienen uns hierfür die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen im Rahmen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Das Erreichen dieser Ziele ist der Garant für eine wirtschaftlich, sozial und ökologisch intakte Welt, für unsere und kommende Generationen.Ein wichtiger Punkt unserer Forderungen ist, ein neuartiges Verfahren zu entwickeln, um zukünftig bewerten zu können, wie nachhaltig ein Gesetz ist. Denn ein Gesetz ist nur dann wirklich verantwortungsvoll, wenn wir nicht nur die heutigen Kosten, sondern auch die langfristige Wirkung mitdenken. Eine solch umfassende Folgenabschätzung entwickeln zu wollen, betont unsere weltweite Vorreiterrolle in nachhaltiger Politikgestaltung."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/4707684