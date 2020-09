Andersen Global unterzeichnet einen Kooperationsvertrag mit der Full-Service-Kanzlei HazelAlleyne. Dies bedeutet den Einstand von Andersen Global in St. Kitts und Nevis im Zuge der aktuellen raschen Erweiterung der Präsenz des Unternehmens in der Karibik.

HazelAlleyne arbeitet mit zwei Partnern und über fünf in Vollzeit angestellten Fachkräften. Abgedeckt wird ein weiter Bereich von Dienstleistungen auf den Gebieten Immobilien- und Sachenrecht, Gesellschaftsrecht, Privatrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht und Nachlassplanung. Die Kanzlei ist außerdem auf Staatsbürgerschaft durch Investition spezialisiert ein begehrtes Mittel der Vermögensverwaltung und eines der ältesten organisierten Programme der Welt.

"Unsere Kanzlei ist stolz auf das Niveau des von uns geleisteten Service, und wir fühlen uns verpflichtet, durch unser Engagement für Führungsqualitäten und Transparenz erstklassige Lösungen zu finden, die auf die Kunden ausgerichtet sind", sagte Lisa Hazel, Office Managing Partner. "Dank der Ressourcen der Mitglieds- und Partnerkanzleien von Andersen Global und der weltweiten Präsenz des Unternehmens sind wir besser in der Lage, unseren Kunden sowohl in St. Kitts als auch auf der ganzen Welt einen reibungslosen Service zu liefern."

"Wir haben festgestellt, dass viele unserer multinationalen Kunden auf der Suche nach einer Anlaufstelle für alles sind. Andersen Global sucht daher nach hochwertigen, kundenorientierten Lösungen in Regionen wie der Karibik", sagte Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. "Wir haben vor Kurzem begonnen, an der Expansion in der Region zu arbeiten, und mit der Hinzunahme von Partnerkanzleien, die Steuer- und Rechtsdienstleistungen anbieten, bereits eine starke Grundlage gelegt. Die Zusammenarbeit mit HazelAlleyne ist ein weiteres zentrales Element, das neue Synergien ermöglicht, wenn wir unsere Plattform weiter vergrößern."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 200 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200915006248/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

415 764 2700