NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Bekanntgabe eines neuen Ausblicks auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Bei dem Chemikalienhändler habe sich die Auftragslage so weit stabilisiert, dass sich das Unternehmen wieder die Veröffentlichung eines Jahreszieles für den operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zutraue, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies reflektiere Aussagen der Wettbewerber, wonach die Frequenz der Auftragsstornierungen nach einem turbulenten Sommer abgenommen habe./la/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2020 / 14:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2020 / 14:02 / ET



ISIN: DE000A1DAHH0

