Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag in den längeren Laufzeiten gefallen. Die insgesamt freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten belastet die als sicher geltenden Staatsanleihen. Händler verwiesen auf besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China. Zudem hellte sich in den USA der Frühindikator für die Region New York im September stärker als erwartet auf.Zweijährige Anleihen ...

