Führende Experten aus den Centers for Disease Control Prevention (CDC) und dem National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD) diskutieren gemeinsam mit Topmanagern von Accenture, Aviva, Capital One, Fortinet, Houston Methodist Hospital, Humana, Invesco, Siemens und anderen Spitzenorganisationen über die globale Erholung von der Coronavirus-Pandemie

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), der weltweit führende Anbieter im Bereich Critical Event Management (CEM), teilte heute mit, dass das Programm des virtuellen Führungsgipfels im Herbst 2020, COVID-19 R2R: The Road to Recovery am 14. und 15. Oktober 2020, der einen Weg aus der COVID-19-Pandemie und in die Zukunft aufzeigen soll, um hochkarätige Vorträge und Redner aus Wirtschaft, Gesundheitswesen und Regierung ergänzt wurde. Der Gründer der Virgin Group, Sir Richard Branson, wird neben Dr. Anthony Fauci, Präsidentenberater und Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) an den U.S. National Institutes of Health (NIH), und Dr. Sanjay Gupta, dem renommierten Neurochirurgen und CNN-Chefmedizinkorrespondenten, als Hauptredner erwartet. Weitere Redner, darunter ein weltweit führender Mediziner, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Am zweitägigen Everbridge-Event werden Führungspersönlichkeiten von vielen weltweit führenden Organisationen teilnehmen, darunter Accenture, Aviva, Capital One, die CDC Foundation, Fortinet, das Houston Methodist Hospital, Humana, Invesco, das National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), das Office of National Commission of Police in Island, Siemens und andere. Die Redner werden ihre Erkenntnisse darüber vortragen, wie Unternehmen, Gesundheits- und Regierungsorganisationen die Menschen an ihren Arbeitsplatz, auf den Campus von Schulen und Gesundheitseinrichtungen sowie in den öffentlichen Raum zurückgeführt haben. Sie werden ihre Expertise für die Wiederherstellung von umsatzgenerierenden Unternehmen anbieten und den Teilnehmern helfen, einen produktiven Weg aus der Krise zu finden.

"Nach der überwältigenden Resonanz auf den jüngsten COVID-19-Road-to-Recovery-Gipfel von Everbridge im Mai wird unser Symposium im Herbst 2020 C-Level-Führungskräften und anderen internationalen Führungspersönlichkeiten einen aktuellen Überblick über die weltweite Antwort auf COVID-19 geben und konkrete Empfehlungen zur Eindämmung der Auswirkungen der Pandemie bei der Wiedereröffnung unserer Büros, Schulen und Volkswirtschaften geben", so David Meredith, CEO bei Everbridge. "Wir ziehen weiterhin hochinteressante Referenten für Everbridges wichtigste Veranstaltung an, die Organisationen dabei unterstützen, von bewährten globalen Praktiken im Zusammenhang mit der Pandemie zu profitieren und auf dem Weg aus der Coronavirus-Krise voranzukommen."

Am ersten Tag des Events, dem 14. Oktober,steht ein Vortrag von Dr. Sanjay Gupta auf dem Programm und am zweiten Tag, dem 15. Oktober, erwarten die Teilnehmer Vorträge von Sir Richard Branson und Dr. Anthony Fauci.

Als Gründer der Virgin Group wird Sir Richard Branson über seine Erfahrungen und Erkenntnisse im Umgang mit der Pandemie über mehrere wichtige Branchenvertikalen und geografische Regionen hinweg sprechen. Virgin ist eine führende internationale Investmentgruppe und eine der bekanntesten und angesehensten Marken der Welt. Im Jahr 1970 wurde die Virgin Group von Sir Richard Branson gegründet und hat seither erfolgreiche Unternehmen in Sektoren wie Mobiltelefonie, Reisen und Transport, Finanzdienstleistungen, Freizeit und Unterhaltung sowie Gesundheit und Wellness aufgebaut.

Sir Richard hat sich selbst mit vielen rekordverdächtigen Abenteuern herausgefordert, darunter die schnellste Atlantiküberquerung aller Zeiten, eine Reihe von Heißluftballonfahrten und Kitesurfen über den Ärmelkanal. Virgin Galactic, die erste kommerzielle Spaceline der Welt, hat er als "das größte Abenteuer überhaupt" beschrieben.

Um eine aktualisierte Rednerliste aufzurufen oder zur Anmeldung für die Veranstaltung, klicken Sie bitte hier. Weitere Redner werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Zu den C-Level-Führungskräften von Fortune-500-Unternehmen und internationalen Konzernen gehören: Ken Xie, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer (CEO) von Fortinet, Arlin Pedrick von Accenture, John Bernard von Aviva, William Baker von Capital One, Stephan Pazienza von Humana, Britt Johnson von Invesco und Marco Mille von Siemens

Zu den Rednern und Vertretern von Gesundheits- und Regierungseinrichtungen zählen: Dr. Roberta Levy Schwartz, FACHE, Chief Executive Officer, Executive Vice President und Chief Innovation Officer am Houston Methodist Hospital; Dr. Judy Monroe, Chief Executive Officer der CDC Foundation; Dr. Nancy Messonnier, Direktorin des National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD); Víðir Reynisson, Chief Superintendent des Büros der Nationalen Polizeikommission in Island; und Michael Hallowes, ehemaliger Nationaler Direktor des australischen Katastrophenwarnprogramms und Geschäftsführer von Zefonar

Der Schwerpunkt des Symposiums werden die Richtlinien und Maßnahmen sein, die Organisationen während der Pandemie ergreifen können, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, um Kontakte zurückzuverfolgen, Menschen an ihren Arbeitsplatz, Campus und in die Öffentlichkeit zurückzubringen, Lieferketten zu schützen, den Betrieb wieder hoch zu fahren und Organisationen dabei zu helfen, ihren Namen und ihre Kommunikationskanäle einzusetzen, um Sicherheit und Vertrauen der Verbraucher zu erhöhen und all dies bei gleichzeitiger Bewältigung von möglicherweise eintretenden kritischen Ereignisse wie Wirbelstürme, Waldbrände, Produktionsausfälle, IT-Ausfälle und Cyberattacken.

Über 5.300 globale Organisationen nutzen die CEM-Plattform von Everbridge zur Beurteilung von Bedrohungen, die Überwachung des Wohlbefindens ihrer Mitarbeiter, die schnelle Übermittlung von Warnungen und den Schutz von Lieferketten. Bei Ausbruch der Pandemie brachte Everbridge umgehend seine Softwarelösungen COVID-19 Shield Return to Work und Contact Tracing auf den Markt. Darauf folgte die Einführung des Everbridge Control Center, der branchenweit ersten einsatzbereiten Softwareplattform für das Informationsmanagement im Bereich physischer Sicherheit, die Unternehmen bei der Rückkehr ihrer Mitarbeiter an den Arbeitsplatz unterstützt und gleichzeitig die Richtlinien für soziale Distanzierung und persönliche Schutzausrüstung (PSA) einhält. Seit Beginn der Pandemie wurden mithilfe der Everbridge-Software mehr als 780 Millionen Mitteilungen mit wichtigen Informationen und Anweisungen zum Schutz der Bevölkerung, Mitarbeiter, Patienten und Studenten vor dem Coronavirus verschickt.

Everbridge betreut über 3.700 Rettungs- und Katastrophenschutzorganisationen und 1.500 Einrichtungen des Gesundheitswesens, darunter die führenden Unternehmen der pharmazeutischen, biomedizinischen und medizinischen Gerätehersteller und Produzenten, sowie die größten Gesundheitssysteme (über 25 Prozent aller Krankenhausbetten in den USA), Managed-Care-Organisationen, Apotheken und landesweite Gesundheitswarnnetzwerke (HANs), einschließlich der CDC und des NIH.

Die Everbridge-Plattform erreicht über 600 Millionen Menschen und unterstützt derzeit die landesweiten Einsätze öffentlicher Warnsysteme in allen wichtigen Regionen der Welt. Damit gewährleistet Everbridge bevölkerungsweite Notfallmeldungen in 11 Ländern in Europa, Asien, Ozeanien, Nahost, Afrika und Südamerika, darunter Australien, Island, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Peru, Schweden und Singapur. Die Kapazitäten von Everbridge bei Notfallmeldungen an die Bevölkerung werden auch von den US-Bundesstaaten Kalifornien, Massachusetts, Vermont, New York, Connecticut und Florida sowie von Gemeinden, Landkreisen und Städten in 49 der 50 US-Bundesstaaten, aller Provinzen Kanadas und in ganz Europa und Asien genutzt, darunter Bereitstellungen in mehreren bevölkerungsreichen Bundesstaaten Indiens.

Über Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) ist ein globaler Anbieter von Unternehmens-Software-Anwendungen, mit denen Organisationen ihre Maßnahmen zur Reaktion auf kritische Ereignisse automatisieren und beschleunigen können. Dadurch gewährleisten sie die Sicherheit von Personen und die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in Krisensituationen: Keep People Safe and Businesses Running. Wenn die öffentliche Sicherheit beispielsweise durch Schießereien, Terroranschläge oder Unwetter bedroht ist bzw. kritische Unternehmensabläufe durch IT-Ausfälle, Cyber-Attacken, Produktrückrufe oder Unterbrechungen der Lieferkette gestört werden, verlassen sich über 5.300 Kunden weltweit darauf, dass die Critical Event Management Platform von Everbridge schnell und zuverlässig Bedrohungsdaten sammelt und auswertet, gefährdete Personen und einsatzbereite Helfer lokalisiert, die sichere Ausführung vordefinierter Kommunikationsprozesse über mehr als 100 verschiedene Kommunikationskanäle automatisiert und den Fortschritt bei der Umsetzung von Reaktionsplänen überwacht. Everbridge betreut 8 der 10 größten Städte in den USA, 9 der 10 größten Investmentbanken in den USA, 47 der 50 größten nordamerikanischen Flughäfen, 9 der 10 weltweit größten Beratungsfirmen, 8 der 10 weltweit größten Autohersteller, 9 der 10 größten Gesundheitsdienstleister in den USA und 7 der 10 größten Technologieunternehmen in der Welt. Everbridge unterhält seinen Hauptsitz in Boston sowie weitere Niederlassungen in 14 Städten rund um den Globus. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.everbridge.com

Hinweise auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995, darunter insbesondere Aussagen bezüglich der erwarteten Chancen und Trends für das Wachstum in unseren kritischen Kommunikations- und Unternehmenssicherheitsanwendungen und in unserem Gesamtgeschäft, unserer Marktchancen, unserer Erwartungen im Hinblick auf den Umsatz unserer Produkte, unseres Ziels, die Führungsposition in unserem Markt aufrechtzuerhalten und die Märkte zu erweitern, in denen wir um Kunden konkurrieren, sowie bezüglich der erwarteten Auswirkungen auf unsere Finanzergebnisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen sowie auf den derzeitigen Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung. Begriffe wie "erwarten", "voraussichtlich", "sollten", "überzeugt sein", "anstreben", "projektieren", "Ziele", "schätzen", "potenziell", "Prognosen", "können", "werden", "könnten", "beabsichtigen" sowie Variationen dieser Begriffe oder ihre Verneinungen sowie Synonyme sollen derartige zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände beinhalten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren maßgeblich von den ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderen insbesondere: die Fähigkeit unserer Produkte und Leistungen, bestimmungsgemäß zu funktionieren und die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen; unsere Fähigkeit, gegebenenfalls übernommene Geschäftsbereiche und Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen und zu binden und den Umsatz mit Bestandskunden zu erhöhen; unsere Fähigkeit, den Umsatz mit unserer Mass Notification-Anwendung und/oder anderen Anwendungen zu steigern; Entwicklungen auf dem Markt für gezielte und kontextrelevante kritische Kommunikation oder in dem zugehörigen regulatorischen Umfeld; eventuell ungenaue Einschätzungen der Marktchancen und Prognosen bezüglich des Marktwachstums unsererseits; in der Vergangenheit war unsere Rentabilität nicht durchgängig stabil und Rentabilität wird auch in Zukunft möglicherweise nicht erreicht oder gewahrt; die langwierigen und unvorhersehbaren Vertriebszyklen bei Neukunden; die Art der inhärenten Haftungsrisiken unseres Geschäfts; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, zu integrieren und zu binden; unsere Fähigkeit, erfolgreiche Beziehungen zu unseren Vertriebs- und Technologiepartnern zu unterhalten; unsere Fähigkeit, unser Wachstum effektiv zu steuern; unsere Fähigkeit, mit dem Wettbewerbsdruck umzugehen; potenzielle Haftpflicht im Zusammenhang mit Sicherheit, Integrität und Vertraulichkeit personenbezogener Daten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen sowie andere Risiken, die in den Unterlagen näher beschrieben sind, die wir bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht haben, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr, der am 28. Februar 2020 bei der SEC eingereicht wurde. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen unsere Ansichten am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung unserer Ansichten zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

Alle Everbridge-Produkte sind Warenzeichen von Everbridge, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Produkt- oder Unternehmensnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

