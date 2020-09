DGAP-Ad-hoc: Deutsche Biotech Innovativ AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Studienergebnisse

Deutsche Biotech Innovativ AG: * Positive Ergebnisse der Phase-II-Studie Adrenomed AdrenOSS-2 zur Untersuchung von Adrecizumab (HAM8101) bei septischem Schock



16.09.2020 / 06:30 CET/CEST

DEUTSCHE BIOTECH INNOVATIV AG (ISIN: DE DE000A0Z25L1):

(WKN A0Z25L, Primärmarkt der Börse Düsseldorf) ________________________________________ Hennigsdorf, 16. September 2020 - Die AdrenoMed AG, Hennigsdorf, an der die Deutsche Biotech Innovativ AG eine Beteiligung von 12,8 % hält, hat heute die Ergebnisse der 301 Patienten umfassenden multizentrischen, doppelt verblindeten Phase II-Studie AdrenOSS 2 zum Einsatz des Antikörpers Adrecizumab bei septischem Schock bekannt gegeben: - Der primäre Endpunkt der AdrenOSS-2-Studie wurde erreicht: Adrecizumab wurde gut vertragen und zeigte ein günstiges Sicherheitsprofil. - Im Rahmen der biomarkergesteuerten Studie erzielte Adrecizumab bei Patienten mit einem DPP3-Level von <= 70ng/ml (ca. 85 % der in die Studie eingeschlossenen Patienten) eine signifikante und schnelle Verbesserung der Organfunktion und eine erhebliche Reduzierung der Kurzzeitmortalität (45 % relative Reduktion am 14. Tag) im Vergleich zur Placebo-behandelten Kontrollgruppe. - Die Wirkungsweise wurde bestätigt: Adrecizumab erhöhte rasch den Plasmaspiegel von bioaktivem Adrenomedullin, einem Schlüsselhormon, das die vaskuläre Integrität und Endothelfunktion wiederherstellt. Mitteilende Person:

