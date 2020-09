Der US-Finanzdienstleister Waddell & Reed Financial Inc. (ISIN: US9300591008, NYSE: WDR) zahlt eine Quartalsdividende von 0,25 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre, wie am Dienstag berichtet wurde. Auf das Jahr gerechnet schüttet das Unternehmen 1 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 15,37 US-Dollar (Stand: 15. September 2020) und unter Voraussetzung einer gleichbleibenden Dividende einer aktuellen ...

