Tesla präzisiert seine Ziele in Sachen Lkw und stieg um 7 %. Nikola, als möglicher Konkurrent mit dem Lkw auf Brennstoffzellenbasis, wird weiterhin misstrauisch beäugt - 7 % Tagesverlust. Was tun? In beiden Fällen zuschauen!



