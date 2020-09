Medienmitteilung

Landis+Gyr und Vodafone Business geben bahnbrechende Partnerschaft zur Bereitstellung innovativer mobiler IoT-Fähigkeiten für das Energiemanagement bekannt

Die Partnerschaft erweitert Netzwerkoptionen, vereinfacht die Integration von Grid Edge-Geräten und beschleunigt damit die digitale Transformation für Versorgungsunternehmen

Zug, Schweiz. und London - 16. September 2020 - Landis+Gyr (LAND.SW), ein weltweit führender Anbieter integrierter Energiemanagementlösungen für den Energiesektor, und Vodafone Business, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Services mit über 100 Mio. Verbindungen, haben heute eine globale strategische Vereinbarung bekannt gegeben.

Der globale Charakter des Abkommens gewährleistet einen nahtlosen Zugang zu mehr als 400 Netzwerken in 180 Ländern, die ein einziges Abonnentenidentitätsprofil verwenden. Dank der IoT-Dienste von Vodafone Business können Landis+Gyr-Kunden damit die Gridstream Connect-Lösung von Landis+Gyr nutzen, von deren zuverlässigem und sicherem Service profitieren und auf mehrere Netzwerke zugreifen, ohne dass mehrere Abonnementverträge verwaltet werden müssen.

Aufbauend auf der Zero-Touch-Fähigkeit des IoT profitieren Landis+Gyr-Versorgungskunden von einer verbesserten Bereitstellungsgeschwindigkeit und dem Management von intelligenten Mobilfunkgeräten. Darüber hinaus bietet die Partnerschaft bisher nie dagewesene LPWA-Technologiefunktionen (Low-Power Wide-Area, LPWA). Damit wird es möglich, nahtlos auf 5G-Netzwerke überzugehen, wo und wann diese Netzwerke verfügbar sind. In Kombination mit einem langfristigen Dienstleistungsvertrag bietet die Lösung eine beispiellose Abdeckung, um eine Lebensdauer zu gewährleisten, die auch dem Lebenszyklus von Versorgungsressourcen entspricht.

Werner Lieberherr, Chief Executive Officer von Landis+Gyr, sagte: "Die Partnerschaft zwischen Landis+Gyr und Vodafone Business, einem weltweit führenden Anbieter von IoT-Kommunikationslösungen, wird es uns ermöglichen, unser Angebot weiter auszubauen, um den einzigartigen Bedürfnissen unserer Kunden heute und in Zukunft gerecht zu werden. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, jene Langlebigkeit und Servicequalität zu bieten, die auch den Lebenszyklen der Verteilnetzinfrastruktur entspricht. Damit schaffen wir die Basis für interaktive intelligente Verteilnetze, sogenannte Smart Grids, die über wachsende periphere Intelligenz verfügen. Dies wird es unseren Kunden, Energieverbrauchern und Gemeinden ermöglichen, Energie informierter und nachhaltiger zu nutzen und somit auch einen positiven Beitrag für die Umwelt zu leisten."

Vinod Kumar, CEO of Vodafone Business, sagte: "IoT ist der Schlüssel zur Digitalisierung des Versorgungssektors. Die Vernetzung von Ressourcen wird dazu beitragen, Energie besser zu steuern und die sichere Integration erneuerbarer Energiequellen in Stromnetzen zu unterstützen. Dadurch wird der CO2-Fußabdruck verringert. Wir glauben, dass die Fortschritte in der Mobilfunk-Netzwerktechnologie es immer mehr Unternehmen ermöglichen, nicht nur widerstandsfähiger und zukunftsfähiger, sondern auch nachhaltiger zu sein."

Landis+Gyr-Mobilfunklösungen wurden entwickelt, um bestehende AMI-Netzwerke zu ergänzen oder als primäre Netzwerke für fortschrittliche Zähler, Sensoren und IoT-Geräte eingesetzt zu werden. Das von Landis+Gyr angebotene Managed Services-Modell bietet hierbei eine schlüsselfertige Lösung inklusive Flexibilität und IoT-Fähigkeiten zur Unterstützung von intelligentem Energiemanagement und wachsendem Verbraucherengagement.

Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein weltweit führender Anbieter integrierter Energiemanagementlösungen für Energieversorger. Mit einem der breitesten Portfolios bietet das Unternehmen innovative und flexible Lösungen, um Versorgungsunternehmen bei der Lösung ihrer komplexen Herausforderungen in den Bereichen Smart Metering, Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure zu unterstützen. Mit einem Umsatz von 1,7 Milliarden US-Dollar beschäftigt Landis+Gyr rund 5.800 Mitarbeiter in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten mit der alleinigen Mission, der Welt dabei zu helfen, Energie besser zu managen.

Über Vodafone

Vodafone ist ein Kommunikationsunternehmen und Technologieführer, der die Gesellschaft verbindet und eine digitale Zukunft für alle aufbaut.

Vodafone konzentriert sich auf zwei skalierte und differenzierte regionale Plattformen in Europa und Afrika. Wir betreiben Mobilfunk- und Festnetznetze in 22 Ländern und arbeiten in 48 weiteren Ländern mit Mobilfunknetzbetreibern zusammen. Zum 30. Juni 2020 hatten wir über 300 Millionen Mobilfunkkunden, mehr als 27 Mio. Festnetz-Breitbandkunden und über 22 Mio. TV-Kunden.

Wir verbinden uns für eine bessere Zukunft. Wir glauben daran, mit Technologie und Konnektivität die Zukunft und das Leben der Menschen verbessern können. Durch unser Geschäft wollen wir eine digitale Gesellschaft aufbauen, die den sozioökonomischen Fortschritt fördert, alle umarmt und nicht auf Kosten unseres Planeten geht. Deshalb haben wir uns verpflichtet, das Leben von einer Milliarde Menschen zu verbessern und unsere Umweltauswirkungen bis 2025 zu halbieren.

