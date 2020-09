DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SFC Energy sorgt für sanften Tourismus und gewinnt Folgeauftrag über EFOY Brennstoffzellen für AuroraHuts Hausboot-Iglus



16.09.2020 / 07:30

SFC Energy AG - Pressemitteilung SFC Energy sorgt für sanften Tourismus und gewinnt Folgeauftrag über EFOY Brennstoffzellen für AuroraHuts Hausboot-Iglus - Folgeauftrag über EFOY Brennstoffzellen im unteren sechsstelligen Euro-Bereich - EFOY Brennstoffzellen versorgen AuroraHuts Hausboot-Iglus in Finnland und nun auch in Kanada mit umweltfreundlicher Energie Brunnthal/München, Deutschland, 16. September 2020 - Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Brennstoffzellenlösungen, treibt die Entwicklung hin zu umweltfreundlichen Energiequellen kraftvoll voran. Nun hat SFC einen Folgeauftrag über EFOY Brennstoffzellen des finnischen Herstellers von Iglu-Hausbooten, AuroraHuts Oy, gewonnen. Das Volumen der Order bewegt sich im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. Bereits seit Oktober 2019 kooperieren AuroraHuts Oy und SFC Energy im Bereich des nachhaltigen Tourismus. Bei AuroraHut(R) handelt es sich um eine völlig neue Art, den Traumurlaub zu einem in jeder Hinsicht unvergesslichen Erlebnis zu machen. Die innovativen Panoramakabinen schweben als Hausboote über eindrucksvolle Seenlandschaften. Dabei sorgt die EFOY Brennstoffzelle leise und zuverlässig für netzfernen Strom zur Beleuchtung des Boots und für alle weiteren Geräte an Bord. Kraftvoll, umweltfreundlich und geruchsfrei lädt sie ebenfalls die Batterie des E-Bootsmotors auf. Gästen bietet dies die Möglichkeit, den Standort ihrer AuroraHut(R) auf dem See nach Belieben zu ändern. So wird der Aufenthalt zu einer unvergleichlichen Urlaubserfahrung im Herzen der Natur und vor allem im Einklang mit der Natur - dank EFOY Brennstoffzellen. So können AuroraHut(R)-Nutzer ihren Urlaub mit gutem Gewissen mitten in der Natur genießen, ohne auf die Annehmlichkeiten eines Hotel-Urlaubs verzichten zu müssen. "AuroraHuts und SFC Energy, das ist ein Perfect Fit. Wir freuen uns sehr über die bereichernde Kooperation für einen nachhaltigen Tourismus und eine unmittelbare Naturerfahrung für unsere Kunden. Zudem ist es Teil unserer Wachstumsstrategie, einen Patentschutz für unser Konzept in Nordamerika und in weiteren nördlichen Ländern zu sichern", sagt Juha Kärkkäinen, Managing Director von AuroraHuts Oy. "Wenn wir sanften Tourismus so begreifen, dass der Mensch die Natur schont und ihr dabei zugleich nah ist, dann trifft die Kooperation von AuroraHuts und SFC Energy diesen Anspruch auf beste Weise. Es ist Zeit, Muster zu durchbrechen, Energieversorgungslösungen neu zu denken und anwenderspezifische Grenzen zu sprengen. Dies ist unsere Herausforderung, der wir mit der Brennstoffzelle als Energiequelle der Zukunft begegnen", sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG. Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Clean Energy & Mobility, Defense & Security, Öl & Gas und Industrie unter sfc.com.

