Berlin, 16. September 2020 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds/ ISIN: DE000A2GSVV5) hat zwei Mehrfamilienhäuser in Berlin Pankow erworben. Die bereits nach WEG geteilten Häuser wurden 1997 erbaut und verfügen über 24 Wohnungen mit 1.858 qm Wohnfläche sowie 16 Tiefgaragenstellplätzen. Der wirtschaftliche Übergang wird noch in diesem Jahr erfolgen, der Abverkauf soll bis Ende 2021 vollzogen werden. "Diese Akquisition ist unser Einstieg in die Wohneigentumsbildung im Bestand in der Metropolregion Berlin", führt Jacopo Mingazzini, Vorstand der The Grounds aus. "Ein weiteres Objekt mit 48 Wohnungen in Niedersachsen ist bereits zu 60% verkauft. Weitere Objekte in ganz Deutschland sollen folgen. Neben unserem Kerngeschäft, der Entwicklung und dem Neubau von wohnwirtschaftlichen Objekten, soll sich die Eigentumsbildung im Bestand zu einer weiteren tragenden Säule unseres operativen Geschäfts entwickeln."



Kontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Arndt Krienen / Jacopo Mingazzini, Vorstände

Leipziger Platz 3, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@thegroundsag.com

Web: www.thegroundsag.com UBJ. GmbH

Ingo Janssen, Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

E-Mail: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

