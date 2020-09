DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die US-Währungshüter haben eine neue Strategie geschmiedet, die regelt, wie sie ihre Geldpolitik langfristig umsetzen wollen. Die Fed wird bei ihrer Sitzung am Mittwoch wohl keine neuen Maßnahmen beschließen. Wegen der neuen Strategie könnte allerdings das Kommuniqué etwas geändert werden. Bei der Sitzung dürften die Währungshüter erörtern, wie genau diese Strategie in einer Wirtschaft, die sich von einem schweren und ungewöhnlichen Einbruch infolge der Pandemie erholt, umgesetzt werden soll. Die Notenbanker könnten auch klarstellen, dass ihre im März begonnenen Käufe von Staatsanleihen und Hypothekenpapieren jetzt fortgesetzt werden, um eine schnellere wirtschaftliche Erholung zu unterstützen. Es werden auch neue Projektionen zu Wachstum, Inflation und Zinsen vorgelegt, die bis 2023 laufen. Zuletzt hatten nahezu alle Notenbanker prognostiziert, dass der Leitzins bis 2022 nahe Null bleiben wird. Nahezu Nullzinsen bis 2023 zu prognostizieren, wäre eine Möglichkeit für die Fed, ihr Versprechen zu verstärken, die Zinsen "für längere Zeit niedrig" zu halten. Im März hatte die Fed den Leitzins in Reaktion auf die Pandemie auf 0,00 bis 0,25 Prozent gesenkt. Zudem kauft die Fed seitdem Staatsanleihen im Wert von 80 Milliarden Dollar pro Monat sowie Hypothekenpapiere für 40 Milliarden Dollar. Die Diskussionen darüber, wie die Währungshüter ihre Projektionen in Bezug auf die Zinssätze verfeinern oder ihr Programm zum Erwerb von Wertpapieren optimieren können, sind mit der Ankündigung der neuen Strategie abgeflaut. Künftig soll die Geldpolitik auch in einem Aufschwung locker bleiben, wenn die Inflation zuvor im Schnitt unter dem Inflationsziel von 2 Prozent gelegen hat. "Es ist wichtig, dass das Statement, das aus dem Ratstreffen hervorgeht, mit dem neuen Strategiedokument übereinstimmt", sagte Loretta Mester, Präsidentin der Cleveland-Fed.

TAGESTHEMA II

Der Leasinganbieter Grenke hat die schwerwiegenden Anschuldigungen eines Short-Sellers zurückgewiesen. Der Bericht von Viceroy Research "enthält Unterstellungen, die Grenke auf das Schärfste zurückweist", heißt es in der Mitteilung des MDAX-Konzerns. Grenke behalte sich rechtliche Schritte vor und werde diese entsprechend in die Wege leiten. Die Vorwürfe gegen Grenke hatten am Dienstag zu einem Kursrutsch der Aktie geführt. In der Spitze betrug das Minus knapp 28 Prozent, den Handel beendete das Papier mit einem Abschlag von knapp einem Fünftel. Nach Ansicht von Viceroy Research ist die Grenke-Aktie "uninvestierbar wegen unverhohlenen Betrugs in der Buchführung". Darunter seien Dutzende Transaktionen mit nicht angegebenen verbundenen Gesellschaften. Die internen Kontrollen fehlten bei Grenke komplett, so Viceroy. Grenke weist die Anschuldigungen zurück.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

08:10 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H

10:00 DE/Merck KGaA, virtueller Kapitalmarkttag für Investoren und Analysten

10:00 DE/Voltabox AG, Online-HV

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Verbraucherpreise August PROGNOSE: -0,7% gg Vm/ 0,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,0% gg Vj - US 14:30 Einzelhandelsumsatz August PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm 16:00 Lagerbestände Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 (offenes Volumen) Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2052 (offenes Volumen) 11:00 GB/Auktion 0,375-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 2,5 Mrd GBP 11:30 DE/Auktion 1,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 1,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.221,50 0,02 S&P-500-Indikation 3.408,25 0,08 Nasdaq-100-Indikation 11.485,50 0,17 Nikkei-225 23.472,20 0,07 Schanghai-Composite 3.283,68 -0,36 +/- Ticks Bund -Future 174,10 8 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.217,67 0,18 DAX-Future 13.219,50 0,36 XDAX 13.220,16 0,35 MDAX 27.498,89 -0,27 TecDAX 3.092,95 0,08 EuroStoxx50 3.332,26 0,47 Stoxx50 3.009,30 0,73 Dow-Jones 27.995,60 0,01 S&P-500-Index 3.401,20 0,52 Nasdaq-Comp. 11.190,32 1,21 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,02 +1

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit wenig veränderten Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler für den Handelsstart am Mittwoch. "Das ist heute wieder einer dieser Tage, die erst abends richtig losgehen. Alle warten auf die Fed", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Weder von den Vorlagen aus Asien noch von der Devisen- und der Zinsseite seien im Vorfeld stärkere Impulse zu erwarten. Positiv gesehen wird allerdings, dass die Rohstoffpreise am Morgen auf breiter Front anziehen: "Die Risikobereitschaft bleibt relativ hoch", so ein weiterer Teilnehmer. Trotzdem sei zunächst kein Ausbruch aus der engen Spanne zwischen 13.100 und 13.300 Punkten zu erwarten. Und nach der Fed werde der Handel im Bann des großen Verfallstermins stehen, der am Freitag abläuft.

Rückblick: Die Hoffnungen auf einen Konjunkturaufschwung haben die Kurse etwas gestützt. Am Nachmittag verteidigten DAX und Euro-Stoxx-50 die leichten Aufschläge, die sie nach den günstigen Zahlen vom ZEW-Konjunkturindex eingesammelt hatten. Allerdings führte die Sitzung der US-Notenbank im Verlauf zu einer abwartenden Haltung. Bei den Sektorenindizes zogen die Rohstoff-Aktien und die Pharma-Titel um jeweils knapp 2 Prozent an, der Index der Einzelhandelstitel gewann 2,3 Prozent. Bei den Einzelhandelswerten ragten H&M mit einem Plus von fast 11 Prozent heraus. Die Analysten von Jefferies bewerteten erste Zahlen des Modehändlers zum Gewinn im dritten Quartal positiv. Fiat Chrysler stiegen um 9 Prozent. Das Unternehmen kürzt vor der Fusion mit PSA die Dividende. Die Entscheidung werde zu einer stärkeren Bilanz des kombinierten Unternehmens führen, merkten die Analysten von Jefferies an.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Thema Nummer eins war ein Kurssturz der Grenke-Aktien, die zeitweise um mehr als 20 Prozent absackten. Nach Ansicht von Viceroy Research ist die Grenke-Aktie "uninvestierbar wegen unverhohlenen Betrugs in der Buchführung". Darunter seien Dutzende Transaktionen mit nicht angegebenen verbundenen Gesellschaften. Die internen Kontrollen fehlten bei Grenke komplett, so Viceroy. Im DAX stiegen Heidelbergcement um 1,5 Prozent auf 55,38 Euro. Das Brokerhaus Mainfirst hat die Aktien mit einem Kursziel von 65 Euro auf die Empfehlungsliste gesetzt. Bayer zogen um 2,7 Prozent an auf 56,82 Euro. "Die Anleger setzen auf weitere Fortschritte bei der Beilegung der Glyphosat-Klagen in den USA", so ein Händler. Daneben waren Fresenius im Zuge guter Nachfrage nach europäischen Pharma-Aktien mit einem Plus von 1,2 Prozent gesucht. Auf der anderen Seite gaben MTU und Conti nach den jüngsten Aufschlägen schon wieder nach, MTU um 1,4 und Conti um 1,1 Prozent. Schwach notierten auch Deutsche Bank und - im MDAX - Commerzbank.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem "ruhigen" nachbörslichen Geschäft am Dienstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Grenke stiegen um 2,0 Prozent. Der Leasinganbieter hat schwerwiegende Anschuldigungen eines Short-Sellers zurückgewiesen. Der Bericht von Viceroy Research "enthält Unterstellungen, die Grenke auf das Schärfste zurückweist", heißt es in der Mitteilung des MDAX-Konzerns. Nach Ansicht von Viceroy Research ist die Grenke-Aktie "uninvestierbar wegen unverhohlenen Betrugs in der Buchführung". Die Vorwürfe hatten im regulären Handel zu einem Kursrutsch der Aktie um 18,8 Prozent geführt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Während der S&P-500 und der Nasdaq-Index leichte Aufschläge halten konnten, gab der Dow seine Gewinne wieder vollständig ab. Stützend hatten vor allem Hoffnungen auf eine globale Wirtschaftserholung gewirkt. Dass die Aufwärtsbewegung trotz guter Konjunktur-Nachrichten nicht nachhaltiger ausfiel, hing auch mit der am Dienstag beginnenden Fed-Sitzung zusammen, deren Ergebnis am Mittwoch mitgeteilt wird. Die Nikola-Aktie stürzte um weitere 8,3 Prozent ab. Der Elektro-Lkw-Hersteller sieht sich seit vergangener Woche schweren Betrugs-Vorwürfen ausgesetzt. Nun soll sich die Börsenaufsicht SEC um die Anschuldigungen kümmern. Kraft Heinz rückten um 0,3 Prozent vor. Der US-Nahrungsmittelkonzern veräußert den Großteil seines Käsegeschäfts an die französische Groupe Lactalis SA. Apple stiegen um 0,2 Prozent. Das Technologie-Unternehmen hat neue Produkte vorgestellt. Darunter neue Smartwatches und iPads.

September 16, 2020 01:32 ET (05:32 GMT)

