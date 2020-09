Am Terminmarkt halten sich heute früh alle Beteiligten zurück. Die Börse hatte sich bereits am Montag und Dienstag für einen positiven Ausgang der heutigen FED-Sitzung positioniert. Die Technologiewerte stärker als der Rest, aber insgesamt wird damit gerechnet, dass die amerikanische Notenbank weiterhin alles tun wird, um die Bewertungen am Aktienmarkt künstlich hochzuhalten. Die wichtigsten Futures pendeln während des asiatischen Handels trendlos um die Schlusskurse herum.Der deutsche Aktienmarkt litt gestern gleich zum Start unter Gewinnmitnahmen. Bis kurz vor Veröffentlichung des ZEW-Index dominierten die Abgaben, doch die Bullen kamen dann zurück und stabilisierten den Markt. Nicht zuletzt, weil der ZEW-Index ein deutlich positiveres Bild der deutschen Konjunktur zeichnete. Der DAX schloss am Ende bei 13.217,67 Punkten (+0,18 %). Unter den deutschen Benchmarks stach der SDAX hervor, der 0,39 % höher bei 12.448,68 Punkten schloss. Die Aktien der Dr. Hoenle AG (+7,92 %) und Amadeus FiRe (+7,59 %) verzeichneten die stärksten Kursgewinne.

