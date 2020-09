The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.09.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.09.2020Aktien1 US67073S2086 NuZee Inc.2 IT0005418204 Reti S.p.A.3 CA28008L1067 Edgemont Gold Corp.4 DE000A2YN371 Pacifico Renewables Yield AG5 US86646P1030 Sumo Logic Inc.6 CA4620481099 Ion Energy Ltd.7 US73178Q1058 Polymetal Intl PLC8 CA92026P1018 Valorem Resources Inc.9 CA48213W4083 Just Energy Group Inc.10 MHY2187A1507 Eagle Bulk Shipping Inc.Anleihen1 US191216DC18 The Coca-Cola Co.2 XS2231259305 National Grid PLC3 USU65354AK53 Niagara Mohawk Power Corp.4 XS2199713384 SIBUR Securities DAC5 XS2231331260 ZF Finance GmbH6 US06738EBE41 Barclays PLC7 USG10367AD52 Bermuda, Government of...8 USG10367AG83 Bermuda, Government of...9 USG10367AF01 Bermuda, Government of...10 USG10367AE36 Bermuda, Government of...11 US105756AZ36 Brasilien12 XS2231790960 Burberry Group PLC13 IT0005346579 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.14 IT0005399586 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.15 IT0005314544 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.16 IT0005366460 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.17 IT0005105488 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.18 IT0005408098 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.19 US65334HAA05 CNOOC Petroleum North America ULC20 XS1633248148 CPPIB Capital Inc.21 XS2027438899 CPPIB Capital Inc.22 XS1945965611 CPPIB Capital Inc23 XS1697651468 Development Bank of Japan24 XS2053914524 Development Bank of Japan25 USP3579EBY25 Dominikanische Republik26 USP3579ECG00 Dominikanische Republik27 USP3579EAG28 Dominikanische Republik28 US34354PAF27 Flowserve Corp.29 XS2207514063 Government of the Emirate of Sharjah30 USP4954WAB65 Grupo IDESA S.A. de C.V.31 USP5015VAK28 Guatemala32 USP5015VAF33 Guatemala33 USP5015VAE67 Guatemala34 USP5015VAJ54 Guatemala35 USP5015VAG16 Guatemala36 USP5015VAH98 Guatemala37 US42225UAH77 Healthcare Trust America Holdings L.P.38 XS1555404786 Hong Kong Sukuk 2017 Ltd.39 US45434M2B74 Indian Railway Finance Corp. Ltd.40 US45434M2A91 Indian Railway Finance Corp. Ltd.41 XS1969727491 Indian Railway Finance Corp. Ltd.42 US45818WBP05 Inter-American Development Bank43 US45818WBA36 Inter-American Development Bank44 XS0056190688 International Bank for Reconstruction and Development45 XS0615236188 Katar46 XS2155352748 Katar47 XS0615236006 Katar48 USY4841LGS44 Korea Housing Finance Corp. [KHFC]49 US65562QBM69 Nordic Investment Bank50 US676167CB35 Oesterreichische Kontrollbank AG51 XS1439099489 Oman52 US698299BK97 Panama53 US822582AT91 Shell International Finance B.V.54 USY8137FAF54 Sri Lanka55 US86964WAJ18 Suzano Austria GmbH56 XS1717768219 The Export-Import Bank of China57 XS1717764143 The Export-Import Bank of China58 USP9634CAC57 U.S.J. - Açúcar e Álcool S.A.59 XS2231715322 ZF Finance GmbH60 US02665WDG33 American Honda Finance Corp.61 AU3CB0236776 Asian Development Bank (ADB)62 XS1785310340 Asian Development Bank (ADB)63 XS1891423078 Asian Development Bank (ADB)64 US045167EW93 Asian Development Bank (ADB)65 XS2228214362 Assura Financing PLC66 US05964HAD70 Banco Santander S.A.67 BE6317283610 Belfius Bank S.A.68 XS1720922415 British Telecommunications PLC69 ES0000106445 Comunidad Autónoma del País Vasco70 ES0000106601 Comunidad Autónoma del País Vasco71 US209111FX66 Consolidated Edison Co. of New York Inc.72 XS0318729950 Deutsche Bank AG [London Branch]73 XS1865126004 Development Bank of Japan74 XS2079294091 European Bank for Reconstruction and Development75 XS1957351072 European Bank for Reconstruction and Development76 XS2124858700 European Bank for Reconstruction and Development77 XS2110330961 European Investment Bank (EIB)78 XS2130327047 European Investment Bank (EIB)79 XS0094675641 European Investment Bank (EIB)80 XS0109077486 European Investment Bank (EIB)81 XS1824425422 Export Development Canada82 XS1806502453 Katar83 XS1807174559 Katar84 XS2155352151 Katar85 XS2155352664 Katar86 XS2081058096 KommuneKredit87 XS2190436357 Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank88 US6174468H50 Morgan Stanley89 US6174468L62 Morgan Stanley90 US6174468K89 Morgan Stanley91 AU3FN0048724 National Australia Bank Ltd.92 AU3FN0036950 National Australia Bank Ltd.93 US65562QBN43 Nordic Investment Bank94 US65562QBL86 Nordic Investment Bank95 US698299BL70 Panama96 US698299BM53 Panama97 CH0272748754 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft98 XS2078737215 Skandinaviska Enskilda Banken AB99 XS2156510021 Svenska Handelsbanken AB [publ]100 US969457BX79 The Williams Companies Inc.101 DE000HV2AYA1 UniCredit Bank AG102 XS2118204200 Wells Fargo & Co.103 US95000U2F97 Wells Fargo & Co.104 US949746NL15 Wells Fargo & Co.105 US95000U2K82 Wells Fargo & Co.106 US95000U2J10 Wells Fargo & Co.107 US95000U2L65 Wells Fargo & Co.108 US95000U2M49 Wells Fargo & Co.109 USP989MJBQ34 YPF S.A.110 DE000CB0HRN6 Commerzbank AG111 US494368CC54 Kimberly-Clark Corp.112 DE000HLB2WX7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale113 DE000HLB2WS7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale114 US191216DD90 The Coca-Cola Co.115 US191216DE73 The Coca-Cola Co.116 XS2233155345 The Coca-Cola Co.117 XS2233155261 The Coca-Cola Co.118 XS2233154538 The Coca-Cola Co.