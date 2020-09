Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Anleger hielten sich gestern vor der Sitzung der amerikanischen Notenbank weitestgehend zurück. So bewegte sich der DAX ab dem Nachmittag nur noch seitwärts. Am Ende des Tages stand ein Plus von 0,2 Prozent auf der Kurstafel. Schlusskurs: 13.217 Punkte. Marktidee: Platin. Der Platinpreis war im März auf ein Dekadentief bei 577 US-Dollar gefallen. Seither weist der mittelfristige Trend aufwärts. Diese Rallye verdaut die Notierung nun seit einigen Wochen. Im gestrigen Handel konnte der korrektive Abwärtstrend gebrochen werden und der Platin-Preis stieg auf ein 5-Wochen-Hoch. Die Aussicht auf weitere zeitnahe Kursgewinne ist gut, solange ein bestimmter Support nicht unterschritten wird.