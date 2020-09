Tesla Long: 115 Prozent Chance! von Harald Zwick - 16.09.2020, 07:30 Uhr Der Kurs von Tesla hat in den fünf Handelstagen ausgehend vom 1. September in der Spitze um 35 % nachgegeben. Diese Volatilität ist dem hohen erwarteten KGV 2022 von 79 und der am Horizont aufziehenden Konkurrenz geschuldet. Noch hat der Elektroautopionier einen technologischen Vorsprung von mehreren Jahren und kann das erwartete Wachstum erfüllen. Jahrelang hatten VW, BMW und Daimler US-Konkurrent Tesla unterschätzt und müssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...