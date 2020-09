Original-Research: Francotyp-Postalia Holding AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu Francotyp-Postalia Holding AG

Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG

ISIN: DE000FPH9000



Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2020

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.09.2020

Kursziel: 4,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 02.12.2019, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Wachstum im ersten Halbjahr 2020 robust, aber im zweiten Quartal durch Corona gebremst



Die seit März aufgezogene Corona-Krise hat sich im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020 auch bei der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) deutlich bemerkbar gemacht. Wenngleich dadurch bedingt im ersten Halbjahr um Sonder- und Währungseffekte bereinigt ein leichter organischer Umsatzrückgang von 3 Prozent in den Büchern stand, konnten die Berliner ihre Profitabilität dennoch signifikant steigern. Dies resultierte zum einen aus der erfreulichen Entwicklung des Produktbereichs Mail Services, der nach der umfangreichen Neuausrichtung nun wieder profitabel arbeitet. Zum anderen entfaltet auch das zentrale ACT-Projekt JUMP immer mehr seine Wirkung.



Zudem erachten wir es als sehr positiv, dass FP im Kerngeschäft mit Frankier- und Kuvertiersystemen als Technologieführer weiterhin die großen Mitbewerber deutlich outperformen und so den eigenen Marktanteil selbst im zweiten 'Corona-Quartal' erneut um 0,3 Prozentpunkte auf mittlerweile 12,4 Prozent ausbauen konnte. Die unterstreicht unserer Meinung nach, dass eine der Grundannahmen der ACT-Strategie, den eigenen Marktanteil im Stammgeschäft in einem schrumpfenden Branchenumfeld durch die richtige Adressierung des Marktes ausweiten zu können, aufgeht.

Mittelfristig verspricht auch der Produktbereich Software/Digital, dessen Entwicklung momentan hinter den Erwartungen zurückbleibt, weiterhin viel Potenzial. Dabei sollte sich auch der durch die Corona-Krise beschleunigte nachhaltige Digitalisierungsprozess der Wirtschaft positiv auswirken. Als Indikatoren hierfür sehen wir das inzwischen wieder gestiegene Interesse an den digitalen FP-Lösungen sowie die in diesem Zusammenhang in den letzten Monaten vermeldeten neuen Kooperationen in den Bereichen Hybrid-Mail Services und FP Sign.



Insgesamt konnte sich der Konzern bislang gut gegen die Corona-Krise stemmen. Dies belegt unseres Erachtens die Krisenresilienz des cashflow-starken Geschäftsmodells mit einem rund 80-prozentigen Anteil wiederkehrender und damit stabilisierend wirkender Erlöse. Darüber hinaus ist die Gesellschaft mit einer Barliquidität von mehr als 31 Mio. Euro und freien Kreditlinien von gut 112 Mio. Euro zum Halbjahresende auch finanziell solide aufgestellt, um weiterhin sicher durch die Krise steuern zu können.



Auf Basis unserer angepassten Schätzungen wird die FP-Aktie derzeit mit einem 2021er-KGV von lediglich 10,8 bewertet. Dabei könnte die erwartete Dividendenrendite von 1,8 Prozent für 2020 auf attraktive 3,7 Prozent für 2021 steigen. Zudem dürfte die Ausschüttung wie in der Vergangenheit aus dem steuerlichen Einlagekonto und somit zunächst steuerfrei erfolgen. Auf dieser Basis bekräftigen wir unser Kursziel von 4,00 Euro und unsere Kaufempfehlung für den Anteilsschein des Experten für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse.

