Der Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt will an die Börse gehen. Das ist bereits länger bekannt. Nun hat die ehemalige Airbus-Tochter den Termin und die Preisspanne bekannt gegeben. Mindestens 400 Millionen Euro will Hensoldt, dass im Prime Standard gelistet wird, mit dem IPO erlösen.Die Aktien von Hensoldt werden in einer Preisspanne von 12 bis 16 Euro angeboten. Dies impliziert laut Unternehmensmitteilung eine Marktkapitalisierung von 1,26 bis 1,58 Milliarden Euro. Der Streubesitz soll 32 Prozent ...

