Stans (awp) - Der Börsenneuling SoftwareOne hat sich im ersten Halbjahr 2020 trotz der Coronakrise gut geschlagen. Die Situation mit Covid-19 werde aber wohl noch einige Zeit unvorhersehbar bleiben, so das Unternehmen am Mittwoch. Dennoch bleibt der Blick in die Zukunft positiv, und der Ausblick wurde bestätigt. Konkret ...

Den vollständigen Artikel lesen ...