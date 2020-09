ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Adobe Systems nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 560 US-Dollar belassen. Analyst Brad Zelnick wertete diese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als stark, sie hätten die Erwartungen auf breiter Front übertroffen. Auch die Prognosen des Software-Entwicklers für das vierte Geschäftsquartal lägen klar über den Erwartungen. Sorgen um das Segment Digital Media hätten sich zudem als unbegründet erwiesen./bek/gl



