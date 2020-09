Käufer der Nel-Aktien sind etwas verwundert. Sie hatten sich Kursgewinne erhofft, weil die Aktie in der Vergangenheit stark gestiegen ist. Diese Hoffnung löst sich gerade in Luft auf. An der Börse ist das Bewerten der Chancen im Verhältnis zu den Risiken besonders wichtig. Neuen Anleger haben zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt ihre Aktien erworben. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...