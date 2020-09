DJ Deutsche Rohstoff AG im "Scale-Talk' - Diskutieren Sie live

DGAP-Media / 2020-09-16 / 08:43 *Deutsche Rohstoff AG im "Scale-Talk" - Diskutieren Sie live* *Mannheim.* Unmittelbar vom Vorstand der Deutsche Rohstoff AG die aktuellen Perspektiven des Unternehmens erläutert bekommen und live mit ihm diskutieren - das ist am 17. September 2020 um 18 Uhr bei der neuen Webinar-Reihe "Scale-Talk - das Anlegerforum für Wachstumswerte" möglich. Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff AG, stellt sich den Fragen privater und semi-institutioneller Anleger. Damit ist die Deutsche Rohstoff das erste Unternehmen überhaupt, dass sich beim neuen Webinar-Format präsentiert. Thomas Gutschlag wird in einer 20-minütigen Präsentation ein Update über die Geschäftsentwicklung geben sowie die Equity Story präsentieren. Im Anschluss werden in einer vom Vorsitzenden der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz (DSW), Herrn Marc Tüngler, moderierten Runde Fragen der Teilnehmer beantwortet. Die Anmeldung zum Scale-Talk erfolgt über folgenden Link: https://www.boerse-frankfurt.de/scale-talk [1] Interessante Aspekte des "Scale-Talk" mit der Deutsche Rohstoff dürften die weitere Entwicklung des Ölpreises und die Einflüsse auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens sein. Auch die jüngste Akquisition von Flächen in Wyoming/USA und die damit verbundenen Wachstumsperspektiven erläutert der Vorstand, ebenso wie die Impulse, die sich bei der wichtigen Wolfram-Beteiligung Almonty durch die jüngsten Initiativen der EU-Kommission im Rohstoffsektor und den gerade erfolgreich mit der KfW Bank vereinbarten Kreditvertrag ergeben. Die Deutsche Rohstoff AG freut sich auf den Dialog mit Anlegern beim "Scale Talk" am 17. September 2020. Mannheim, 16. September 2020 Die *Deutsche Rohstoff* identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen finden sich unter www.rohstoff.de [2] *Kontakt* Deutsche Rohstoff AG Dr. Thomas Gutschlag, CEO Tel. +49 621 490 817 0 info@rohstoff.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Deutsche Rohstoff AG Schlagwort(e): Sonderthemen 2020-09-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG Q7, 24 68161 Mannheim Deutschland Telefon: 0621 490 817 0 Fax: 0621 490 817 22 E-Mail: gutschlag@rohstoff.de Internet: www.rohstoff.de ISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4, WKN: A0XYG7, A1R07G Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1132239 Ende der Mitteilung DGAP-Media 1132239 2020-09-16 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=164055217b5bdcb2530d62b369e51cbb&application_id=1132239&site_id=vwd&application_name=news 2: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8ff34031b60f4238d88ae9f1a9a79b3a&application_id=1132239&site_id=vwd&application_name=news

