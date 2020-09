Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh nahezu unverändert zum US-Dollar gezeigt. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1850 Dollar. Am Vorabend war er in New York mit 1,1851 US-Dollar gehandelt worden.Die Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank steht im Mittelpunkt des heutigen Tages, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Kein Zweifel besteht laut Helaba-Einschätzung ...

