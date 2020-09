Erfolgsgeheimnis Abo-Modell: Erneuter Rekordumsatz bei Adobe

Die Aktionäre von Adobe (WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012) haben im laufenden Jahr allen Grund zur Freude, denn für den US-Software-Konzern läuft es im Jahr 2020 so gut wie fast noch nie in der bisherigen Firmengeschichte. Das zeigte sich wieder einmal an den neuesten Geschäftszahlen, die am Dienstagabend nach US-Börsenschluss veröffentlicht worden sind.

Genau wie im zweiten Quartal (per Ende Mai) wurde auch im dritten Geschäftsquartal (per Ende August) erneut ein Rekordumsatz verzeichnet. Dieser lag bei 3,2 Mrd. US-Dollar, was ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutete und exakt die Erwartungen der Analysten traf.

Starker Gewinnanstieg

Unter dem Strich verbuchte Adobe im dritten Geschäftsquartal einen Nettogewinn von 955 Mio. US-Dollar beziehungsweise 1,99 US-Dollar je Aktie. Damit wurde eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent erzielt. Die Analysten trauten hier Adobe sogar einen Gewinn von im Schnitt 2,41 US US-Dollar pro Aktie zu.

