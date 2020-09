Die Aktie vom Hybrid-Truck-Entwickler Nikola hat in den vergangenen Tagen massiv an Wert verloren: 09.09.: -21,3%, 10.09.: -11,9%, 11.09.: -15.1%. Am 14.09. ging es dann wieder um 11,1% nach oben und gestern präsentiert sich die Nikola-Aktie fast unverändert. Dabei explodierte das Papier am 09.09. um ganze 47%. Doch was war passiert?Die US-Börsenaufsicht SEC nimmt offenbar Nikola...

