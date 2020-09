Wien (ots) - Das Wiener Startup Genera hat ein DLP-Drucksystem auf den Markt gebracht, das im 3D-Druck zu Industrieanforderungen fertigt - ohne eine Laborumgebung zu benötigen.Generas neues G2/F2 System stellt eine echte Alternative zum Spritzguss dar und kann vollkommen neue Möglichkeiten in der Produktion eröffnen. Das Besondere am G2/F2-System der Genera ist, dass additive Fertigung zum ersten Mal als ganzheitlicher Prozess gesehen wird: Druck, Waschung und Nachhärtung sind aufeinander abgestimmt und werden eng u\u0308berwacht und dokumentiert. Das fu\u0308hrt zu u\u0308berragender Bauteilqualität."Wir wollen endlich die Versprechen einlösen, die der 3D-Druck schon seit Jahren macht," sagt Genera CEO Klaus Stadlmann. "Unser System fertigt Prototypen von einer Qualität, mit der man direkt in Serie gehen kann." Durch einen besonders großen Bauraum ist die Produktion von großen Teilen möglich und mit Generas umfangreicher Auswahl an druckbaren Materialien können auch sehr individuelle Anforderungen erfu\u0308llt werden.Überzeugt hat die Genera unter anderem bereits die KTM E-Technologies, die das G2/F2 System einsetzt und im 3D-Druck eine Schlu\u0308sseltechnologie sieht.Das virtuelle Launch Event des G2/F2 Drucker Systems findet am 22. und 24. September mit der Videopräsentation des KTM E-Technologies - Genera Kooperationsprojektes statt.Details zum Launch-Event und dem neuen Druckersystem finden Sie auf www.genera3d.comVirtueller Launch Event des G2/F2 Drucker Systems: 22. und 24. SeptemberLaunch Event GENERA G2/F2 3D DrucksystemDigitaler Event mit Klaus Stadlmann und Martin Schöppl, Geschäftsführung GENERA in Konversation mit Florian Otzmann, Group Leader - Additive Manufacturing von KTM E-Technologies und Hendric Drobinoha, 3D Printing - Application Engineer, Henkel Adhesive Technologies.22. September 2020 um 10:00 CET in Deutsch24. September 2020 um 17:00 CET in EnglishAnmeldung: www.genera3d.comDatum: 22.09.2020, 10:00 - 11:00 UhrOrt: ONLINEWien, ÖsterreichUrl: http://www.genera3d.comPressekontakt:Martin SchöpplGenera Printer GmbHModecenterstrasse 22, D27A-1030 Viennamartin.schoeppl@genera3d.comOriginal-Content von: Genera Printer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138425/4707835