Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handelstag im Plus aufgenommen. Der österreichische Leitindex ATX stieg bis 9.15 Uhr um 0,33 Prozent auf 2.244,22 Punkte. Die europäischen Leitbörsen weisen noch keinen klaren Richtungstrend auf.Vor der am Abend zur Veröffentlichung anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed könnten sich die Anleger international zurückhalten. Im Blick steht vor allem der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...