DJ Heil: Längere Kurzarbeit notwendige Brücke durch die Corona-Krise

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat die Verlängerung der Kurzarbeiterregelung gegen Kritik verteidigt und sie als "notwendige Brücke" für den Schutz von Arbeitsplätzen in der aktuellen Corona-Krise bezeichnet. Der SPD-Politiker sagte im ARD-Morgenmagazin, man könne in der akademischen Stube sehr theoretisch reden, dass man damit nicht überlebensfähige Unternehmen künstlich am Leben erhalte. Aber die Kritiker sollten sich vor Ort mit den Betrieben unterhalten.

"Alle wissen, das ist eine notwendige Brücke", sagte der SPD-Politiker. "Wir können ja nicht jeden Arbeitsplatz in Deutschland erhalten, das kann ich als Arbeitsminister nicht versprechen. Aber wir werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Das gibt Sicherheit in einer ganz schwierigen Zeit."

Das Bundeskabinett will am Mittwoch die Verlängerung der Kurzarbeit auf 24 statt wie bislang zwölf Monate beschließen. Auch sollen zur Stabilisierung der Unternehmen die Sozialversicherungsbeiträge der Kurzarbeiter bis 30. Juni 2021 komplett vom Bund erstattet werden. Im zweiten Halbjahr 2021 will der Bund dann nur noch die Hälfte erstatten, es sei denn, dass Betreibe für die Kurzarbeiter Weiterbildungsmaßnahmen anbieten.

Heil wies auch Kritik zurück, dass die Verlängerung der Kurzarbeiterregelung mit der für kommenden September anstehenden Bundestagswahl zu tun habe.

"Wir haben die Chance, durch das Konjunkturpaket die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das hat mit Wahltermin überhaupt nichts zu tun", so Heil. "Es geht um Beschäftigte, es geht um Unternehmen, denen wir eine Zukunft geben wollen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Corona unsere Wirtschaftsstruktur wegspült."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2020 03:21 ET (07:21 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.