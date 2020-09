Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt setzt sich die seit Tagen zu beobachtende Konsolidierung fort, so Ulrich Wortberg von der Helaba.Zwar habe die überraschend freundliche ZEW-Umfrage zunächst für etwas schwächere Notierungen gesorgt, größere Akzente hätten im Vorfeld der heute anstehenden FOMC-Entscheidung aber nicht gesetzt werden können. Die Aufstockung der 7-jährigen Bundesanleihe sei indes problemlos erfolgt. Das Papier sei bei einer Durchschnittsrendite von -0,62% 2,2-fach überzeichnet worden. Heute werde das 30-jährige Laufzeitsegment bedient, das inzwischen ebenfalls negative Renditen aufweise. Das zur Erweiterung anstehende Papier rentiere am Sekundärmarkt bei -0,04%. Dies habe Investoren zuletzt aber nicht verschreckt und so werde es wohl auch heute zu einer reibungslosen Auktion kommen. ...

