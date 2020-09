Brenntag traut sich wieder eine Prognose zu - Aktie vor neuen Rekordhochs

Die Aktie von Brenntag (WKN: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0) verzeichnete an der Börse in den vergangenen Monaten einen steilen Höhenflug. Dieser dürfte sich weiter fortsetzen, nachdem der Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien eine neue positive Prognose für das Geschäftsjahr 2020 am Dienstag bekanntgegeben hat.

Die ursprüngliche, im Geschäftsbericht 2019 veröffentlichte Prognose, war im April dieses Jahres wegen der erheblichen Unsicherheit in Verbindung mit der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Doch nachdem Brenntag im ersten Halbjahr 2020 trotz der Auswirkungen der Krise ein gutes Ergebniswachstum erzielen konnte, traut sich Brenntag nun doch wieder eine konkrete Prognose zu.

