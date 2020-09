München (ots) - PoBeau - Serum-Masken für einen schönen Po, weil hinten bei uns ganz vorne steht!Im November 2019 Gewinnerin beim Xathon von Henkel XSeit Januar 2020 auf dem Markt, als erste deutsche Pflegeserie für den PoIm Juli 2020 nominiert für Gründer des Jahres Award in der Kategorie Female EmpowermentIm September 2020 in der VOX Show Die Höhle der LöwenDr. Glueckstein Beautiful Skincare ist ein deutscher Nischenkosmetikanbieter, der mit PoBeau die erste Produktlinie für einen gepflegten und schönen Po entwickelt hat.Skincare und Masken für das Gesicht? Nichts Neues in der Beautywelt. Neu dagegen sind die ersten innovativen Masken für unser Hinterteil. Schließlich hören wir gerne po-sitive Komplimente, wenn wir in knackigen Jeans, engen Röcken und Bikinis unterwegs sind und unser Po eine tolle Figur macht.Gesicht, Beine oder Dekolleté - diesen Bereichen schenken wir große Aufmerksamkeit in unserer täglichen Beautyroutine und haben unzählige Produkte, die hierfür zum Einsatz kommen. "Unsere Kehrseite wird jedoch meist vernachlässigt, wir kümmern uns kaum darum, ob es dem Po gut geht, wie er aussieht und vor allem wie die Haut beschaffen ist", findet Gründerin Dr. Sandy Glückstein. Diesen Zustand möchte sie deshalb mit ihrer Brand ganz schnell ändern - schließlich leistet der Po auch noch täglich Schwerstarbeit: stundenlanges Sitzen, zu enge Kleidung oder Radfahren. Es ist an der Zeit, den Po ins rechte Licht zu rücken und ihm die Aufmerksamkeit zu schenken, die er verdient.Also - Sagt Hallöchen zu eurem Popöchen - wir zeigen, wie der Booty zur Beauty wird!Im Sortiment gibt es derzeit fünf individuelle Masken, die den Anforderungen der beanspruchten Po-Haut gerecht werden. Dazu analysierte Dr. Sandy Glückstein fast zwei Jahre lang die Beanspruchungen, denen der Po permanent ausgesetzt ist und befragte Ärzte und Anwender nach den Herausforderungen am Po und erarbeitete so mit einem Labor Serum-Masken, die ihre Produkt-Innovation erzielen soll:Feuchtigkeit spenden, Haut straffen, Cellulite und Hautunreinheiten bekämpfen.Kurzum: Eine sexy Hochleistings-Bootypflege voller intensiver und effektiver Ingredienzien.Diese Woche hat die Gründerin PoBeau bei Der Höhle der Löwen vorgestellt - es gab keinen Deal, den fünf InvestorInnen war die Firmenbewertung zu hoch - dafür, dass sich das Start-up ihres Empfindens nach noch zu sehr am Anfang befunden habe."Der Auftritt hat uns natürlich in der Bekanntheit weit nach vorne gebracht - wir waren über Nacht so gut wie ausverkauft."PoBeau hat für jedes "POblem" eine Lösung und richtet sich an Frauen jedes Alters und natürlich auch an Männer:- BUTT PIMPLES RESCUE & PURIFYING MASK: Maske gegen Pickel und Unreinheiten- INTENSIVE HYDRATING & MOISTURIZING MASK: Maske für eine glatte Haut und eine verbesserte Spannkraft- MAGIC ANTI CELLULITE & TONING MASK: Maske gegen Cellulite und für ein glattes Hautbild- BOOTY CONTOURING & TONING MASK: Maske zur Straffung der Bananenfalte- WHITENING & NOURISHING INTIMATE MASK: Intim-Maske zur Aufhellung des Analbreiches Was macht PoBeau so einzigartig?+ Hochkonzentrierte Pflegeprodukte+ Hightech Wirkstoffe für anspruchsvolle Kunden+ Natürliche Rohstoffe für einen gesunden Po+ Reduzierte Formulierungen für eine effektive Wirkung+ Effektive Extrakte und Aktiv-Wirkstoffe für gepflegte Haut+ Frischer Duft für Mädels und auch Jungs+ Vegan... für uns selbstverständlich+ HalalX Chemische, genmodifizierte und synthetische IngredientsX TierversucheX Parabene & SilikoneX MineralöleX NanopartikelX MikroplastikX PEG's (Polyethylenglycol)Pressekontakt:Judith CyriaxExpert Beauty & HealtnessMobil: 0176/24 32 36 72welcome@judithcyriax.compresse@drglueckstein.comOriginal-Content von: Dr. Glueckstein Beautiful SkinCare GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148311/4707933