Münster (ots) - (LBS). Wer sich die günstigen Zinsen von heute für seine Baufinanzierung möglichst lange sichern will, ist bei der LBS West am besten dran. Das geht aus einem Vergleich der Zeitschrift Finanztest (Ausgabe 10/2020) hervor. Die LBS West bietet demnach bei allen untersuchten Bauspar-Kombikrediten mit langer Laufzeit die besten Gesamteffektivzinsen.Ohne Riester-Förderung finanziert ein Kunde seine Baufinanzierung bei der LBS West zinssicher über 28/3 Jahren schon für 1,26 Prozent effektiv, mit Riester-Förderung sind es über 28/4 Jahren 1,27 Prozent effektiv. Beide Sofortfinanzierungen waren jeweils die besten Angebote im Test. Bei den kürzeren Laufzeiten um die 19 Jahre Zinssicherheit zählt die LBS West mit und ohne Förderung ebenfalls zu den günstigsten Anbietern.Die unabhängigen Verbraucher-Journalisten von Finanztest hatten für ihren Marktvergleich Bauspar-Sofortfinanzierungen von zwölf Bausparkassen betrachtet. "Die Zinsen sind niedrig und die Zeiten unsicher. Sicherheit geben Kredite, bei denen der Zins bis zum Ende feststeht. Das muss nicht teuer sein", so Finanztest.Bei Bauspar-Kombikrediten wird ein Bausparvertrag mit einem Vorfinanzierungskredit kombiniert. Dadurch kann sofort finanziert werden - auch ohne angesparten Bausparvertrag.Pressekontakt:Thorsten BergTel. 0251 / 412-5360thorsten.berg@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56890/4707973