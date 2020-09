Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financial hat in den letzten Tagen eine Aufwärtsbewegung vollzogen, welche im Hoch bis auf 64,85 reichte, so Patrick Boldt von der Helaba.Einen Belastungsfaktor stelle nach wie vor das "Brexit"-Chaos dar. Aufmerksamkeit sei zudem dem Strategietreffen der Commerzbank am Donnerstag gewidmet, nachdem weiterhin unklar sei, wer die Nachfolge von Vorstandschef Martin Zielke antreten werde. Zu erwähnen sei zudem, dass die Neuemissionen nach der Sommerpause nun wieder Fahrt aufnähmen. ...

