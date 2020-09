Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Emissionstätigkeit nimmt weiter zu, vor allem im Covered-Bond-Markt ist es zu einer deutlichen Belebung gekommen, so Ulrich Wortberg von der Helaba.Heute stünden die NN Bank, die BAWAG und die Eika Boligkreditt mit 7- bis 15-jährigen Covered Bonds in den Startlöchern. Das Interesse bei Investoren sei groß, was an den Orderbüchern der gestern emittierten Bonds abzulesen sei. Im Fall der UniCredit Österreich sei das angepeilte Volumen von 500 Mio. mehr als fünffach überzeichnet worden. Im Gegensatz dazu habe das Land Hessen Probleme gehabt, das Orderbuch zu füllen, was auf die Konkurrenz der grünen Anleihen der Rentenbank und der norwegischen Covered Bond Emittentin Sparebank 1 Boligkreditt zurückgeführt werden dürfte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...