In unserer Analyse vom 14.09.20 Tesla: Gelingt die Wende? hatten wir bereits berichtet, dass die Aktie (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) nach Rückeroberung der 300 Euro Marke und Überschreiten der letzten Zwischenhochs die (ausgeprägte) Korrekturphase beenden sollte und eine neuerliche Aufwärtsbewegung starten kann. Dies bestätigte sich nun in den letzten beiden Handelstagen eindrucksvoll. Tesla eröffnete heute erneut im Plus und steht zur Stunde aktuell bereits wieder bei 382,50 Euro. Den StopLoss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...