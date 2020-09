Oberägeri (ots) - Der Innerschweizer Musiker, Komponist, Verleger und Produzent René Wicky (*3.12.1941) aus Oberägeri ZG wird 2020 für sein einmaliges und vielseitiges Lebenswerk mit dem höchsten Preis in der Schweizer Volksmusik ausgezeichnet.Die Verleihungsfeier fand am 12. September 2020 wegen Covid-19 in einem viel kleineren, aber trotz allem sehr feierlichen Rahmen statt. Nach der Begrüssung durch Walter Näf, Präsident des Goldenen Violinschlüssels, hielt Dani Häusler eine Laudatio, die zum Höhepunkt der Verleihungsfeier überleitete, dem Anstecken der Goldenen Nadel durch Ruedi Renggli, den letztjährigen Preisträger. Umrahmt wurde die Zeremonie musikalisch durch René Wicky selber, Carlo Brunner, Dani Häusler und Dominik Lendi. Die übliche ganz grosse Verleihungsfeier mit zahlreichen Gästen wurde auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.Die neue CD "S'Glück spielt mit" von René Wicky ist trotz Coronavirus rechtzeitig auf die Verleihungsfeier erschienen. Die typischen Wicky-Kompositionen im rassigen Innerschwyzer Volksmusikstil sind fröhlich, echt, melodiös, ansprechend und heimelig. Die CD ist im Handel oder bei Corema-Records erhältlich.In der "Potzmusig"-Sendung des Schweizer Fernsehens vom kommenden Samstag, 19. September 2020, 18.45 bis 19.15 Uhr, ist René Wicky zu Gast bei Nicolas Senn. Zu Ehren des neuen Trägers des Goldenen Violinschlüssels werden namhafte Weggefährten und bekannte Formationen spielen, unter anderem die Kapelle Carlo Brunner, das Ländlertrio Stockbergbuebe, das Trio Wildbach und die Kapelle Echo vom Tödi.(Bilder von der Verleihungsfeier stehen auf Anfrage zur Verfügung.)Pressekontakt:Verein Goldener Violinschlüssel, 8000 Zürich, www.goldenerviolinschluessel.ch Präsident: Walter Näf, 0795427610, praesident@goldenerviolinschluessel.ch Medien: Martin Sebastian, 0792088563, martin.sebastian@folkloreexperte.chViolinschlüsselträger 2020: René Wicky, Grubenstrasse 19, 6315 Oberägeri ZG, 0417504613, info@corema-records.chOriginal-Content von: Verein Goldener Violinschlüssel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003973/100855579