So lautet die neue These von Under Armour, einer der kleineren aber witzigen Konkurrenten im Sneakergeschäft. Dem Absturz von über 60 % folgt nun der Anstieg in die alten Größenordnungen. Das rechnerische Potential geht weit über 50 % hinaus. Bitte nächste Actien-Börse lesen.



