Die Ökonomen der Credit Suisse heben den kurzfristigen Zielkorridor für den USD/RUB leicht auf 73-77 an (von zuvor 72-76), nachdem das Paar am Mittwoch letzter Woche ein Mehrwochenhoch von 76,67 erreicht hatte, dann aber zurückfiel und sich in dieser Woche bisher innerhalb einer Range von 74,5-75,5 stabilisieren konnte. Das neue Zielband spiegelt nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...