HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Brenntag von 49 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Dass der Chemikalienhändler nun eine neue Prognose wage, sei zu begrüßen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein zumindest stabiles Ergebnis, wie es nun in Aussicht gestellt werde, wäre vor dem Hintergrund der gravierenden weltwirtschaftlichen Verwerfungen als Folge der Corona-Pandemie eine beachtliche Leistung. Zudem würde Brenntag die derzeitigen Markterwartungen damit leicht übertreffen./mf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2020 / 09:37 / MESZ



ISIN: DE000A1DAHH0

