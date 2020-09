DJ Energiekonzern Eni macht neuen Gasfund vor ägyptischer Küste

Von Pietro Lombardi

FRANKFURT (Dow Jones)--Der italienische Energiekonzern Eni hat vor der ägyptischen Küste einen neuen Gasfund gemacht. Der Fund liege im Gebiet Great Nooros in der Abu Madi West Development Lease in den konventionellen Gewässern des Nildeltas, teilte Eni am Mittwoch mit. Das Unternehmen schätzt, dass das Gebiet Great Nooros über Gasreserven von mehr als vier Billionen Kubikfuß - etwa 113 Milliarden Kubikmetern - verfügen könnte. Eni hat eine 75-prozentige Beteiligung an der Lizenz des Abu Madi West Development Lease und die britische BP besitzt den restlichen Anteil.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2020 05:16 ET (09:16 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.