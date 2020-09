Die Apple Watch wird für den iPhone-Konzern immer wichtiger

Am Dienstag, den 15. September, war es wieder einmal so weit. Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) kündigte auf dem traditionellen September-Special-Event, das als reines Online-Event präsentiert wurde, viele neue Produkte an. Auch wenn der US-Konzern zur Enttäuschung vieler Apple-Fans diesmal kein neues iPhone präsentiert hat, legte sich Apple trotzdem wieder einmal ins Zeug und zauberte zahlreiche andere Produktneuheiten aus dem Hut.

Neue Version der Apple Watch

Dazu gehörte neben dem neuen iPad Air und neuen Abo-Angeboten die Apple Watch, der in der neuen Version Apple Watch Series 6 präsentiert wurde. Das wichtigste neue Feature der Smart-Watch ist dabei die Funktion, dass nun auch der Sauerstoffgehalt des Bluts ermittelt werden kann. Dieser Wert gilt als ein wichtiger Indikator für die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems. Der Wert wird mit Hilfe eines neuen Sensors ermittelt, der rotes und infrarotes Licht nutzt und die Farbe des Blutes erkennt.

Den vollständigen Artikel lesen ...