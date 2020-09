Shopware und Magento führen den Markt in Deutschland an, weltweit Magento und Woocommerce. Eine aktuelle Auswertungen der Marktanteile von Shopsystemen in der Übersicht. Die Marktanteile von Shopsystemen dienen Händlern, Entwicklern und Agenturen oft als Entscheidungshilfe bei der Auswahl eines Systems. Da eine Entscheidung für ein System langfristig Geld und Ressourcen bindet, spielt die Bedeutung eines Shopsystems am Markt eine wichtige Rolle. Je weiter verbreitet ein System ist, desto höher ist die Chance auf ein lebendiges Ökosystem und auf einen ...

